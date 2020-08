Année académique 2019-2020:Le gouvernement confirme la tenue des examens nationaux de Licence et Master

L’Etat béninois n’entend pas déroger à la tradition de l’organisation des examens nationaux de Licence et de Master au titre de l’année 2019-2020. Par communiqué en date du 27 août 2020, le directeur de cabinet de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, informe les candidats, les parents d’étudiants et les promoteurs des Etablissements privés d’enseignement supérieur (Epes) que lesdits examens auront bel et bien lieu.

Les examens nationaux de Licence et de Master au titre de l’année 2019-2020 se tiendront cette année. L’assurance a été donnée aux candidats, parents et promoteurs des Etablissements privés d’enseignement supérieur par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans un communiqué rendu public le jeudi 27 août 2020. Le Directeur de cabinet de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Rogatien Tossou, invite tous les promoteurs des Epes à prendre les dispositions nécessaires pour l’organisation des soutenances, des travaux de fin de formation des candidats dans les meilleurs délais. Pour ce qui est du calendrier desdits examens, il sera publié ultérieurement. Au regard du retard que connaissaient ces examens, l’opinion publique a commencé par se émettre des interrogations sur leur tenue ou pas. Cette prompte réaction du gouvernement vient donc mettre un terme aux rumeurs qui jusque-là, faisaient état d’un report de ces examens.