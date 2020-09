Année scolaire 2020-2021 :La pré-rentrée effective dans les établissements

La pré-rentrée scolaire 2020-2021 a démarré hier lundi 21 septembre 2020 sur toute l’étendue du territoire national. Les administrations s’affairent pour servir les parents devant remplir les formalités d’inscription et autres.

Nettoyage, traitement des dossiers de transferts et affichage des emplois du temps. C’est le constat fait par Océan Fm dans les écoles sillonnées. Ces activités vont se dérouler tout au long de la semaine. « Nous sommes bien sûr le 21 septembre, le jour prévu pour la pré-rentrée et elle a vraiment démarré au Collège Le Littoral par l’accueil des nouveaux élèves de la classe de 6ème, ceux qui ont été donc envoyés ici. Ils viennent pour les formalités. Donc, ils viennent avec leurs relevés de notes photocopiés, l’acte de naissance légalisé et nous les inscrivons. En dehors de cela, il y a des dossiers de transfert que nous établissons. Donc, il y a transfert départ et transfert arrivé », a expliqué Moulikatou Amouyè Yaya, surveillante générale du Ceg Le Littoral. Le constat est le même au Ceg Agblangandan. « Ce matin, tout se met déjà en place pour que le 28 septembre prochain, les cours démarrent effectivement. Les emplois du temps sont déjà communiqués aux professeurs depuis le vendredi passé. Ceux des classes sont en train d’être affichés devant chaque classe et les listes des élèves également. Donc, le nettoyage a commencé aussi, vous l’avez constaté. Tout se met en place effectivement pour que le 28 à 7 heures, les cours démarrent effectivement dans chaque classe. Les transferts aller et départ, il y a une équipe qui est chargée de cela à la surveillance là-bas. Les pièces sont fournies et tout se fait dans les règles de l’art », a ajouté Gilles Souali, censeur du même établissement. Il a invité tous les parents d’élèves à sortir pour aller inscrire leurs enfants. « S’ils sont encore à la traine, c’est qu’ils pensent que la rentrée n’aura pas lieu. La rentrée aura bel et bien lieu. Qu’ils veuillent bien se rapprocher de leurs collèges pour inscrire les enfants et faire les formalités qu’il faut pour que le 28 septembre, tout soit totalement au point », a-t-il exhorté. Il a invité les parents à se dépêcher pour remplir les formalités administratives pour la reprise des classes le lundi 28 septembre prochain. Pour ce premier jour de la pré-rentrée, beaucoup de parents ont fait le déplacement pour garantir une place à leurs enfants. « J’ai amené mon fils vient d’avoir le Cep. Nous sommes venus remplir les formalités et l’accueil est chaleureux. La directrice nous a bien reçus. On attend seulement que tout soit fait », a laissé entendre un des parents d’élève rencontré.

Source : Océan Fm