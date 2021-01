Année scolaire 2020-2021:La date des examens du Cep, Bepc et Bac connue

Les candidats, enseignants et parents d’élèves sont fixés sur les dates de tenue des différents examens et concours au titre de l’année scolaire 2020-2021. Selon la décision interministérielle n°086/Mepsta/Mesr/Meta fixant les dates des examens et concours de l’année 2020-2021, le Certificat d’études primaires (Cep) se déroulera du 2 au 4 juin 2021. Le Brevet d’études du premier cycle (Bepc) aura lieu du 29 juin au 2 juillet 2021. Le Bac sera organisé du 12 au 16 juillet 2021. Quant aux examens et concours professionnels, les épreuves seront composées du 1er au 2 septembre 2021.

Wilfrid Noubadan