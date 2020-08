Appels à un second mandat pour Patrice Talon:« Perspectives Talon 2021 » évoque les raisons 

Les membres du bureau national du mouvement « Perspectives Talon 2021 » étaient face aux professionnels des médias hier, jeudi 13 août 2020, à son siège à Abomey-Calavi. A cette occasion, ils ont évoqué les raisons qui justifient l’engagement du mouvement « Perspectives Talon 2021 », à susciter la candidature du président Patrice Talon à un second mandat en 2021.

Les raisons qui ont motivé « Perspectives Talon 2021 » à exhorter le chef de l’Etat à rempiler en 2021 sont liées aux réalisations et aux réformes opérées par le président Patrice Talon depuis son avènement au pouvoir en 2016. Il s’agit entre autres, des infrastructures marchandes et sportives. De même, l’exhortation de « Perspectives Talon 2021 » se justifie par la construction sur l’ensemble du territoire des infrastructures sociocommunautaires, notamment des adductions d’eau potable, des branchements électriques, des maisons de jeunes et centres de loisirs, le projet Arch, les cantines scolaires, les micros crédits et surtout les mesures d’atténuation des effets socioéconomiques du Covid-19. Cette rencontre a été également l’occasion pour les membres du bureau national de ce mouvement politique de dévoiler le chronogramme de leur tournée dans les tout prochains jours pour l’installation des structures décentralisées du mouvement dans les douze départements du pays. Selon, Constantin Adda, président du Mouvement, la toute première étape sera les Collines, précisément à Dassa-Zoumé le samedi 15 août et Bo-hicon le dimanche 16 août. Elle prendra fin le 23 septembre 2020. Porté sur les fonts baptismaux le jeudi 23 juillet 2020, le mouvement « Perspectives Talon 2021 », a pour objectif de susciter la candidature du président Patrice Talon et œuvrer pour sa réélection en 2021.

L. A