Approvisionnement en eau potable:Le rêve des populations de Djakotomey et Toviklin réalisé (36 bornes fontaines et 2 châteaux implantés) 

C’est la fin du calvaire pour les populations de Djakotomey et de Toviklin qui étaient autrefois obligées de boire de l’eau de rivière ou celle des gouttières des toitures. Le gouvernement vient d’y implanter 36 bornes fontaines et 2 châteaux d’eau dont un sera réhabilité afin de leur éviter de parcourir de longues distances à la recherche d’eau potable.

Le vaste programme d’accès universel en eau potable engagé par le président Patrice Talon est en marche. Dans le Couffo, les Communes de Djacotomey et de Toviklin viennent de bénéficier d’importantes infrastructures hydrauliques. Il s’agit de bornes fontaines complémentaires, des forages et des châteaux d’eau. Le Système d’approvisionnement en eau potable multi-villages (Saepmv) de Houégamey dans la Commune de Djakotomey et dans la Commune de Toviklin, a été visité, du jeudi 18 au samedi 20 juin 2020, par une délégation de l’Agence nationale d’approvisionnement en eau potable en milieu rural (Anaepmr). La descente s’inscrit dans le cadre de la validation et la sécurisation des sites d’implantation des infrastructures hydrauliques qui permettront d’approvisionner l’arrondissement de Houégamey à Djakotomey et quelques villages de la Commune de Toviklin en eau potable. Au total, 36 bornes fontaines ont été implantées afin d’éviter aux populations de parcourir de longues distances à la recherche de l’eau potable. L’infrastructure est également composée de deux châteaux de 400 m3 dont un château de 100 m3 qui sera réhabilité et un autre de 300 m3 qui sera entièrement construit. En octobre 2019, faut-il le rappeler, il a été procédé à la validation des ouvrages de l’Adduction d’eau villageoise (Aev). Mais après redimensionnement, il a été prévu de passer au Saepmv. Ainsi, le groupement d’entreprises a sollicité la réception du réseau de canalisation, la validation des sites d’implantation des bornes fontaines complémentaires et la collecte des actes de sécurisation du site du forage et du château dans la Commune de Toviklin, afin de finaliser son dossier d’exécution. Il faut noter que cette mission a été accomplie avec la participation des présumés propriétaires des sites récepteurs des forages, des châteaux d’eau, des bornes fontaines, des élus communaux, les services déconcentrés de l’eau et la mission de contrôle.

Fin du calvaire des populations

La mise sur pied jusqu’à la concrétisation de ce projet est l’un des succès du vaste programme d’accès universel en eau potable engagé par le président Patrice Talon. Ainsi, le chef de l’Etat réalise un vieux rêve des populations de Houégamey et environs. Lequel rêve est devenu une réalité grâce au gouvernement du Nouveau départ d’une part, à la bonne collaboration entre l’Agence nationale d’approvisionnement en eau potable en milieu rural, les mairies et les services déconcentrés de l’eau du département du Couffo, d’autre part. Ce qui se fait aujourd’hui permet d’avancer avec des perspectives intéressantes de couverture universelle avant terme. La bonne compréhension des populations qui ont cédé volontairement une partie de leurs terres pour la réalisation de cette infrastructure mérite d’être saluée. Progressivement, le maillage du territoire national pour l’approvisionnement en eau potable se poursuit. Ces travaux viennent s’ajouter aux nombreux autres déjà lancés et en cours de réalisation à travers le pays.