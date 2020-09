Médicaments:La Sobaps Sa renaît des cendres de la Came

L’approvisionnement et la distribution des médicaments ne se feront plus au Bénin par la Centrale d’achat des médicaments essentiels (Came). La structure sous-tutelle du Ministère de la santé a été dissoute et remplacée par la Société béninoise pour l’approvisionnement en produits de santé (Sobaps Sa). La décision a été officialisée lors de l’Assemblée générale extraordinaire de la structure tenue hier jeudi 3 septembre 2020 à Cotonou.

La Centrale d’achat des médicaments essentiels (Came) n’existe plus au Bénin. Elle a été emportée par le vent des réformes dans le sous-secteur pharmaceutique. La Came au regard de sa structuration d’antan n’arrivait plus à s’adapter à la mouvance des réformes. Il fallait changer de cap en mettant fin à l’existence juridique de cette entité à statut d’Organisation non gouvernementale. La nouvelle structure qui renait de ses cendres s’appelle Société béninoise pour l’approvisionnement en produits de santé (Sobaps Sa). Elle reprend les attributions précédemment conférées à la Centrale, avec une extension à la gestion des médicaments à usage vétérinaire et des réactifs de laboratoire. Au cours de son intervention, le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, a rappelé le processus ayant conduit à la dissolution de la Came. En effet, en prélude à l’Assemblée générale extraordinaire, tenue à Cotonou le 28 juin 2018, le gouvernement a pris le décret n°253 du 20 juin 2020 portant retrait de l’agrément d’exploitation accordé à la Centrale. Un agrément provisoire a été ensuite accordé à la structure suite à la prise du décret n°2018-267 du 28 juin 2018 portant « agrément provisoire accordé à la Centrale d’achat des médicaments essentiels et consommations médicaux et mise en place d’un administrateur provisoire ». Dans le même cadre et conformément aux résolutions de l’Assemblée générale extraordinaire sus-citée, il a été procédé à la nomination de l’administrateur provisoire par décret n°2018-346 du 25 juillet 2018. C’est ce dernier qui a conduit la phase transitoire marquée par la gestion des activités d’approvisionnement et de distribution des médicaments essentiels et consommables médicaux jusqu’à la date du 3 septembre 2020 qui consacre la naissance de la nouvelle structure. La Sobaps Sa est une société dans laquelle l’Etat béninois est l’actionnaire unique. Ses statuts ont été approuvés par le Conseil des ministres du 24 juin 2020. Elle sera dirigée par une Direction générale et un Conseil d’administration (Ca) de 7 membres. Le Conseil d’administration installé dans la même journée est présidé par le directeur de cabinet du ministre de la Santé, Pétas Akogbéto. Le Directeur général sera connu dans les prochains jours.

Abdourhamane Touré