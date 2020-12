Le dossier de déclaration d’existence légale du parti en création « Les Démocrates » a connu du nouveau mardi 1er décembre 2020. De sources dignes de foi, les membres de la formation politique se réclamant de l’opposition étaient au Ministère de l’intérieur et de la sécurité publique. En effet, Eric Houndété et son groupe ont reçu un avis de non-conformité de leur dossier à la loi portant Charte des partis politiques. La raison est relative à certaines insuffisances de forme qui demeurent dans le dossier déposé. Ainsi, dès la réception des observations de la Commission d’étude, les corrections ont été rapidement intégrées et le dossier revu a été réintroduit dans l’après-midi du même jour. Le Comité devrait se réunir hier, mercredi 2 décembre, pour un nouvel examen. Après ce réexamen, si le dossier ne comporte plus d’irrégularités, le parti dont le président d’honneur est l’ex-chef de l’Etat, Yayi Boni, devra entrer en possession de son récépissé.

