Après la rencontre avec les responsables religieux:« L’Exécutif doit aussi échanger avec les gestionnaires des marchés », Agapit Maforikan

Les autorités béninoises ont vu juste en rencontrant, hier jeudi 18 juin 2020, les responsables religieux pour leur rappeler leurs devoirs face à la réouverture des lieux de culte en ces temps de coronavirus. Le Consultant politique Agapit Napoléon Maforikan est d’avis et estime que cette initiative est opportune. Sur la chaîne de télévision E-Télé, il a indiqué qu’il était temps que l’Exécutif hausse le ton et donne des directives claires face au non-respect des règles barrières dans les différents lieux de culte. Il a également évoqué le cas des marchés et souhaité que les autorités gouvernementales regardent aussi de ce côté-là. Non pas pour les fermer, mais pour des missions de sensibilisation puis de coercition à l’endroit des récalcitrants. Dans ces lieux commerciaux qui embrassent du monde, a-t-il fait constater, les usagers, pour la plupart, ne portent pas de masque de protection. Les dispositifs de lavage de mains aussi sont presque inexistants. Et face à la banalisation des règles barrières au sein des populations, l’invité de Romuald Houhoui a insisté sur la coercition. Il préconise aussi la diffusion d’images chocs sur cette pathologie afin de leur faire toucher du doigt la gravité de cette maladie où, au Bénin, Cotonou est le principal foyer avec 75% de taux de contamination. Enfin, pour le Consultant politique, le dépistage massif et la libéralisation du traitement préventif (Arthémisa, Covid organics…) sont aussi des solutions envisageables si le gouvernement les juges pertinentes.

Joël Bossou