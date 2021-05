« La Poste du Bénin » sera rattachée au ministère de l’Economie et des finances. C’est l’information que le chef de l’Etat, Patrice Talon, a donnée sur l’émission spéciale de E-Télé mardi 25 mai 2021, après la formation de son gouvernement. Intervenu par téléphone pour expliquer les raisons de la suppression du ministère de la Communication, Patrice Talon a rassuré de ce que « La Poste du Bénin » ne restera pas orpheline. Il avance qu’avec les exigences du monde moderne, elle se développe par ses activités bancaires. De fait, il n’y a plus de raison qu’elle soit sous l’autorité du ministère de la Communication. « La Poste » a toujours été prise en compte par le ministère de la Communication. Mais son rôle devient de plus en plus désuet. Nous avons décidé qu’elle se consacre à son activité bancaire. Elle va quitter son portefeuille de la Communication pour se rattacher au ministère des Finances », a-t-il informé.