Après plus d’un an de restriction pour covid-19:Les artistes s’expriment à travers les 2Apac

Dans le cadre de la gestion de la période post Covid-19, le ministère du Tourisme, de la culture et des arts organise des ‘’Actions artistiques au profit des acteurs culturels’’ (2Apac). Lancée le samedi 12 décembre 2020, au Centre de Godomey, les 2Apac ‘’Bénin en Création’’ donnent l’occasion aux artistes de s’exprimer sur différents podiums.

Le coup d’envoi des ‘’Actions artistiques au profit des acteurs culturels (2Apac) ‘’Bénin en Création’’ a été donné par les artistes humoristes. Occasion exceptionnelle pour les artistes d’exprimer leurs talents après plus d’une année de restrictions des mesures prises par le gouvernement en riposte contre le Covid-19. Au total, 19 humoristes les uns aussi talentueux que les autres ont rivalisé d’ardeur pour tenir en haleine le public constitué d’artistes humoristes, des responsables du ’’Centre’’ et des membres d’équipes techniques de captation. Kromozom, Fridaousse Iffabi, Tonton Victor, Pachéco, Evangéliste Barboza, Rosalie Daguè Zogoué, Kenneth au chapeau de paille, Kakpo Anani, Jean-Louis Kédagni, Pape Isaac 17, Baba femelle et Dragomir, pour le compte du solo, en duo, Dah Soglo, Pasteur Zan, Oncle Bazar et Prince Yadjo ont mis le paquet pour faire redécouvrir leurs talents. En donnant le top de la soirée, Blaise Tchétchao, Directeur des arts et du livre, a fait savoir que l’initiative 2Apac a pour but de remettre au travail les artistes. De même, elle vise à remettre en fonctionnement les espaces culturels après plus d’un an de cessation d’activité. Donnant les raisons de l’absence du public, le Dal a estimé que c’est pour le respect des gestes barrières que cette décision a été prise. « Abomey-Calavi, Missérété, Cotonou, Parakou et Natitingou accueilleront d’autres spectacles prévus dans le cadre de 2Apac ‘’Bénin en Création’’ », a expliqué Blaise Tchétchao.

Odi I. Aïtchédji