Après quatre mois de vacances forcées:Les écoliers reprennent le chemin des classes le lundi prochain

Fin des vacances forcées pour les élèves des Cours d’initiation (Ci) aux Cours moyen 1ère année (Cm1). A compter du lundi 10 août 2020, apprenants et enseignants reprennent le chemin des classes après 4 mois passés à la maison. Tout est prêt pour la bonne reprise des cours dans le respect des mesures barrières contre la Covid-19.

Les préparatifs entrant dans le cadre de la reprise des cours des écoliers des classes du Ci au Cm1 vont bon train. Tous les acteurs, notamment les parents d’élèves, le corps enseignant se disent prêtes. C’est le constat fait dans certaines écoles hier mercredi 5 août 2020 à Cotonou. Après une pause de quatre mois intervenue en raison de la propagation du Covid-19, le Conseil des ministres en sa session du 29 juillet 2020 a rappelé à la réouverture des classes dans le but de valider l’année scolaire des écoliers du primaire. Avec cette stratégie du gouvernement qui consiste à mener à coup sûr des activités en basant sur les dispositions adéquates pour minimiser le taux de contaminations du Covid-19, les parents rencontrés sont rassurés et prêts à renvoyer leurs enfants à l’école afin de permettre aux enseignants de finir le programme scolaire. « Nous attendons qu’ils commencent le lundi. Je suis institutrice et en même temps parent d’élèves. Je demande aux autres parents de bien accompagner les enfants pour la réussite de l’année », a lancé Hermine Bossa, directrice du groupe C de la même école. Du côté des responsables d’école, ils sont à pied d’œuvre pour la reprise effective des classes. « La preuve, vous êtes venu nous retrouver au bureau. Nous y sommes dans le cadre des préparatifs de la reprise conformément à l’agenda envoyé par le gouvernement. Pour l’organisation pratique, nous sommes à l’œuvre. Nous allons rencontrer tout à l’heure les membres du bureau de l’Association des parents d’élèves (Ape) qui vont s’appuyer sur les élus locaux pour que l’information passe au niveau des élèves et de leurs parents. Nous sommes également là pour préparer le matériel nécessaire, notamment les fournitures à donner au personnel enseignant jusqu’à vendredi prochain conformément à l’agenda. Il y aura un conseil des instituteurs qui va statuer sur les mesures à prendre pour une bonne gestion de ces quatre semaines », a déclaré Nestor Gnonlonfou, directeur de l’Ecole primaire publique Gbéto D. Selon lui, les dispositions ont été déjà prises à leur niveau pour endiguer le mal durant les quatre semaines de cours. « Nous avons déjà reçu des dispositifs de lavage de mains, des flacons de gel hydro-alcoolique et d’autres matériels. Les enfants et les maîtres pourront se désinfecter les mains à l’entrée comme à la sortie des classes », a-t-il rassuré. Les enfants quant à eux, ont fait savoir qu’ils ont beaucoup appris leurs leçons pendant ces quatre mois de vacances forcées et sont prêts à affronter les dernières évaluations de l’année. A noter que les cours de cette reprise couvrent la période du 10 août au vendredi 11 septembre 2020.

Benjamin N. Douté