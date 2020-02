Après une rencontre avec le chef de l’Etat:Le président de l’Apf salue les réformes politiques au Bénin  

Le président de l’Assemblée parlementaire francophone (Apf) a poursuivi dans l’après-midi d’hier mardi 4 février 2020, sa série d’échanges avec les personnalités béninoises. Amadou Soumahoro a été reçu en audience par le président de la République. A cette occasion, l’hôte de Patrice Talon a salué les réformes politiques au Bénin. A cette occasion, l’hôte de Patrice Talon a salué les réformes politiques au Bénin.

La délégation de l’Assemblée parlementaire francophone (Apf) est désormais imprégnée du déroulement du processus électoral législatif d’avril 2019. Reçus en audience au Palais de La Marina, Amadou Soumahoro et sa suite se sont faits leur opinion sur la question. Ne voulant pas être tributaire des relais des médias et des réseaux sociaux, l’Apf dont est membre l’Assemblée nationale du Bénin a diligenté une mission de travail depuis le dimanche 2 février. Au cours des discussions qui ont eu pour cadre la Présidence de la République, le porte-parole de la délégation de l’Apf a salué les réformes politiques, le leadership du président Patrice Talon, sa vision pour le Bénin, l’Afrique et les générations futures ainsi que son sens d’écoute et sa disponibilité. Grâce à ces qualités, le Bénin a su traverser avec délicatesse la crise née de ces élections très controversées. La séance de travail qui s’est déroulée dans une ambiance bon enfant a permis à Amadou Soumahoro et sa suite d’avoir une meilleure compréhension des réformes opérées par le président Talon. La délégation est partie satisfaite et rassurée que le Bénin reste et demeure un havre de paix malgré les violences électorales et postélectorales enregistrées. A noter que dans le même ordre d’idées, la délégation des Parlementaires francophones s’est entretenue avec les députés béninois, le ministre de la Justice, le président de la Cour suprême, l’Agence nationale de lutte contre la corruption, les ambassadeurs francophones accrédités au Bénin, les partis politiques de l’opposition et de la mouvance, les organisations internationales dont le Système des Nations Unies et l’Union européenne.

Serge Adanlao