Arboriculture au Bénin:Le gouvernement prévoit une stratégie de développement de la filière

La filière d’arboriculture a connu pendant longtemps des contraintes ayant ralenti son développement. A cet effet, les autorités étatiques ainsi que les Partenaires techniques et financiers y travaillent depuis quelques jours pour le développement du secteur. Les contraintes qui entravent le sort du secteur de même que des propositions de solutions ont été identifiés et contresignés dans un rapport lors des travaux d’un atelier lancés par le directeur de cabinet du ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, le vendredi 28 août 2020 à Cotonou. Selon Jean Adankiti, représentant de la l’Organisation des Nations Unies pour l’amélioration de l’agriculture (Fao), cet atelier marquera la fin des travaux inhérents à l’état des lieux et aux directives de chaque filière. Pour enrayer ces difficultés, le gouvernement avec l’appui de cette institution onusienne, a décidé d’élaborer la stratégie et le programme national de l’arboriculture fruitière.

Sadyath Odjo (Stag)