Arrimage Pnd et stratégies sectorielles:Les nouveaux défis en ligne de mire

A l’issue du Conseil des ministres du mercredi 12 février 2020, le gouvernement a adopté le guide méthodologique d’élaboration des politiques et stratégies sectorielles, de même que l’élaboration des stratégies pour les secteurs et ministères qui en ont besoin. Cela, aux fins de les arrimer aux nouvelles orientations fixées par le Pnd.

Le Bénin dispose d’un nouveau guide méthodologique d’élaboration des politiques et stratégies sectorielles. Le document a été adopté au cours du conclave gouvernemental d’hier mercredi 12 février 2020. En effet, il est apparu indispensable d’actualiser le guide datant de 2009. Cela, en vue d’intégrer au processus d’élaboration des documents de politique et stratégie, de nouvelles dimensions telles que le genre, l’emploi et les changements climatiques reconnus par la communauté internationale comme autant de défis et enjeux majeurs. Le guide d’élaboration des politiques et stratégies sectorielles a été actualisé en vue de l’adapter au Plan national de développement. Cet outil de planification stratégique mis en œuvre pour la période 2018-2025 vise à bien cerner les besoins des populations et à favoriser leur prise en charge aux fins d’améliorer leur pouvoir économique et leur bien-être social à travers notamment l’atteinte des Objectifs de développement durable. Puisque le souci de cohérence, d’intégration des idées et plans avec ce cadre général appelle à la mise au point d’un Guide méthodologique d’élaboration des politiques et stratégies en conformité avec les directives et orientations du Pnd, cette approche du gouvernement est pertinente. Elle permettra la capitalisation des acquis, et ainsi permettre aux politiques et stratégies de s’attaquer aux cibles en fonction de l’objectif global et aux problèmes réels identifiés dans le document de planification. Cette décision obéit également à la nécessité de moderniser les outils de planification pour mieux s’attaquer aux défis actuels. En procédant à cette actualisation, les gouvernants actuels s’emploient à donner plus de chance à la mise en œuvre du Pnd, mais surtout favorisent la prise en compte des problématiques telles que le genre, l’emploi et les changements climatiques dans les documents de politique et stratégie afin d’accroître les chances du Bénin de travailler à l’atteinte des Odd. Somme toute, le Pnd et ses diverses déclinaisons ne seront pas un catalogue de bonnes intentions et de vœux pieux.

Abdourhamane Touré