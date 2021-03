Assainissement des 5 Communes du Grand-Nokoué:Un 2ème lot de matériels roulants lourds remis à la Sgds-Gn

Pour aider la Société de gestion des déchets et de la salubrité à assurer l’assainissement des 5 Communes du Grand-Nokoué, à savoir Cotonou, Sèmè-Podji, Porto-Novo, Ouidah et Abomey-Calavi, le gouvernement a acquiert un important lot de matériels roulants lourds. C’est le ministre du Cadre de vie et du développement durable qui a procédé à la remise officielle de cet équipement au bénéficiaire hier jeudi 25 mars 2021, à Cotonou, en présence des préfets Jean-Claude Kodjia et Joachim Apity.

La Société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand-Nokoué vient de récupérer la totalité de son matériel roulant lourd. C’est-à-dire 30 camions bom, 50 camions empirolle, 12 remorques, 159 caissons de 15 mètres cubes, 53 caissons de 30 mètres cubes. Cet équipement de premier niveau et de dernière génération vient compléter les dix camions en piroles et les dix bom avec lesquelles la Sgds a commencé à exercer. Au total, près de huit milliards de francs Cfa ont été débloqués par le gouvernement du Nouveau départ. Pour le ministre du Cadre de vie et du développement durable, c’est la preuve que le président Patrice Talon est déterminé à vaincre le problème de l’insalubrité dans les villes de Cotonou, Sèmè-Podji, Porto-Novo, Ouidah et Abomey-Calavi. Depuis plusieurs mois que la Société de gestion des déchets et de la salubrité a commencé à exercer, a-t-il fait observer, la propreté de nos rues est perceptible. « La couverture totale du Grand-Nokoué en ce qui concerne l’enlèvement des déchets est perceptible. Je ne peux pas dire qu’on atteint la capacité d’enlèvement des déchets souhaitée. Mais, nous ambitionnons de nous améliorer tous les jours, et c’est ce qui explique cette remise de matériel roulant. Le gouvernement est conscient que pour être performante, la Sgds-Gn a besoin d’outils. Les Pme qui exercent dans le secteur ont besoin d’être accompagnées avec des matériels de dernière génération », a-t-il fait savoir. Il a, pour finir, informé que le gouvernement s’est doté de poubelles subventionnées qui seront mises à la disposition des populations. Dans cette veine, il a invité les préfets Joachim Apity et Jean-Claude Kodjia à sensibiliser les populations pour que ces poubelles soient bien positionnées au niveau de nos ménages de sorte à faciliter la tâche aux agents.

Joël Samson Bossou