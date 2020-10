Assainissement des zones du Grand-Nokoué:La Sgds-Gn appuie 69 Pme de pré-collecte des déchets

La Société de gestion des déchets et la salubrité du grand Nokoué (Sgds-Gn), a mis à la disposition de 69 petites et moyennes entreprises (Pme), 550 tricycles. Cet appui logistique s’inscrit dans le cadre de la gestion des ordures ménagères dans les villes des Communes du Grand-Nokoué. La cérémonie de remise de clés de ces tricycles aux entreprises bénéficiaires a eu lieu mercredi 14 octobre 2020, à Cotonou en présence du ministre du Cadre de vie et du développement durable. D’un montant total de 1 milliard 71 millions 125 mille francs Cfa, les matériels roulants offerts aux 69 petites et moyennes entreprises sont destinés à leur faciliter la pré-collecte et la collecte des déchets solides ménagers. Selon le directeur général de la Sgds-Gn, Valéry Lawson, les tricycles remis ne sont pas un don, mais une facilité, car les Pme bénéficiaires rembourseront le montant de ces tricycles sur une période de 9 mois. Prenant la parole, le ministre José Tonato a fait savoir que le projet de modernisation de la gestion des déchets solides ménagers dans le Grand-Nokoué est un projet spécialement suivi parmi les 45 projets phares par le chef de l’Etat lui-même. Cela laisse entrevoir que le Pag ne se focalise pas seulement sur les infrastructures sociocommunautaires, de voirie, mais aussi sur la gestion durable de l’environnement.

Benjamin N. Douté