Assemblée nationale :Le 3ème rapport d’activités de Louis Vlavonou voté à l’unanimité

Le 3ème rapport du président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, présenté aux députés n’a pas connu de résistance. Le document a été voté à l’unanimité des députés présents à l’Assemblée nationale hier, jeudi 27 octobre 2020.

Le président de l’Assemblée nationale s’est conformé pour la 3ème fois aux dispositions de l’article 21 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale en présentant son rapport d’activités allant de la période du 1er avril au 30 septembre 2020. Malgré le contexte marqué par la crise sanitaire liée au Covid-19, des performances notables ont été enregistrées à deux niveaux : le vote des lois et le contrôle de l’action gouvernementale. S’agissant du vote des lois, une vivacité a été notée dans le processus législatif avec à la clé 17 lois votées. Au cours de la restitution du rapport, le président Louis Vlavonou a indiqué que certaines de ces lois ont été adoptées dans un contexte d’urgence ou de nécessité absolue. Pour ce qui est de la participation des membres du bureau aux réunions, la moyenne est de 82,14%. Quant à la participation aux réunions de la Conférence des présidents, le taux s’élève à 77,77%. Cependant, au niveau de la participation aux travaux en commissions, le taux est de 64,43%, soit un recul de trois points à cause du Coronavirus. Le pourcentage qui a le plus retenu les attentions, est celui de la participation des députés aux séances plénières. A ce niveau, le taux moyen est de 80,89%, ce qui était très rare dans le passé puisqu’avant, les députés brillaient par leur absence en plénière. Après la présentation de l’ensemble du rapport, le document soumis au vote a été adopté à l’unanimité des députés présents et représentés.

Martial Agoli-Agbo (Corresp. Ouémé-Plateau)