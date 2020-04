Assemblée nationale:Le rapport d’activités de Vlavonou en examen mardi

Les députés examinent le mardi 14 avril le deuxième rapport d’activités du président de l’Assemblée nationale. Ce sera une occasion pour eux de passer au peigne fin, toutes les actions que le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, a entreprises durant les six derniers mois. Ce rapport ainsi soumis à l’appréciation des députés va retracer les détails des activités menées aux plans interne et externe notamment en termes de productions législatives, des travaux en commission sans oublier le contrôle de l’action gouvernementale et les missions de représentation parlementaire au Bénin comme à l’étranger. Il ressortira, du coup, de ce rapport d’activités du président de l’Assemblée nationale qu’il y a eu au total pendant la période de référence, 16 lois qui ont été adoptées. En ce qui concerne la loi de finances, gestion 2020, il n’est pas superflu de rappeler qu’elle a permis à l’Assemblée nationale de mettre à la disposition du gouvernement un budget de mille neuf cent quatre-vingt-six milliards neuf cent dix millions de francs CFA pour la mise en œuvre de sa politique de développement avec une part non négligeable d’environ 500 milliards consacrés aux projets sociaux susceptibles de soulager les souffrances de nos populations.

Martial Agoli-Agbo (Corresp.Ouémé-Plateau)