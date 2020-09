Assemblée national:Un budget de plus de 17 milliards pour 2021

Le budget 2021 de l’Assemblée nationale est connu. De 17 078 749 880 de FCfa, il a été adopté à l’unanimité des députés hier, jeudi 3 septembre 2020 au cours de la 4ème session extraordinaire de l’année.

Conformément aux dispositions des articles 149, 150 et 151 du règlement intérieur de l’Assemblée nationale, le budget de l’institution parlementaire pour le compte de la gestion 2021 a été examiné et adopté hier, jeudi 3 septembre 2020, à l’unanimité par les députés. Le nouveau règlement intérieur donnant désormais prérogative au président de l’Assemblée nationale de présenter la nomenclature du budget à exécuter, Louis Vlavonou a dévoilé ledit budget qui s’élève à 17 078 749 880 de FCfa contre 13 928 749 880 de FCfa en 2019 soit une augmentation de 3 150 000 000 de FCfa (22,62%). Cette hausse est due essentiellement à l’accroissement du personnel en raison des réformes en cours et à la volonté du président Louis Vlavonou de payer les moins perçus sur salaires du personnel du fait des avancements et reclassement non payés depuis 2017, au renouvellement des mobiliers et l’acquisition de véhicules pour certains responsables administratifs et au démarrage des travaux de construction du nouveau siège de l’Assemblée nationale. Parlant des grandes masses, les dépenses réparties sont de 12 480 766 000 de FCfa en 2021 contre 11 745 704 495 FCfa en 2020 soit une augmentation de 6,26%. Les dépenses non-réparties s’élèvent à 1 601 633 500 de FCfa en 2021 contre 1 829 999 868 de FCfa en 2020 soit une baisse de 12,48%. En 2020, les projets étaient à 0% mais en 2021, ils s’élèvent à 100% d’augmentation pour un montant de 2 500 000 000 de FCfa destinés au démarrage des travaux de construction du siège de l’Assemblée nationale. Ce montant représente la première part du prêt de 25 milliards de FCfa contracté pour la réalisation des travaux du nouveau Parlement. Aucun autre point n’étant plus à l’ordre du jour, la 4ème session extraordinaire de l’année 2020 a été aussitôt clôturée.

Martial Agoli-Agbo (Corresp. Ouémé-Plateau)