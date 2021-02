Atelier sur la co-construction d’une nouvelle phase de l’Ifadem:La formation des enseignants de l’éducation de base bientôt améliorée

Un atelier sur la co-construction d’une nouvelle phase de l’Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres du Bénin (Ifadem) se tient depuis hier mardi 16 février 2021 à Cotonou. Réunissant les représentants des Ministères des enseignements maternel, secondaire, technique et de la formation professionnelle, de l’Oif, l’Auf, l’Apefe, le Cnpf ainsi que plusieurs acteurs des deux Ministères chargés de l’éducation de base au Bénin et ceux de l’Ecole normale supérieure, il a pour objectif d’établir un diagnostic exhaustif en termes de besoins et des opportunités afin de co-construire un dispositif de formation Ifadem pour l’amélioration de la formation des enseignants, enseignantes de l’éducation de base. Pour le représentant de l’Auf, Cédric Armand, le Bénin fait partie des premiers pays à avoir adhéré à l’Ifadem. Les résultats des phases d’expérimentation et de déploiement conduites respectivement de 2008-2010 et de 2011-2014 sont concluants et les livrets Ifadem ont été réutilisés par la suite dans des activités de formation continue des enseignants du Bénin. A sa prise de parole, le représentant du ministre des enseignements maternel et primaire, Raliou Arinloyé, a déclaré que la nouvelle phase d’extension de l’Ifadem qui bénéficie d’un appui technique et financier du Wbi/Apfe s’inscrit, d’une part, dans une perspective de poursuite des objectifs de départ et d’autre part, dans l’adaptation de ces objectifs au nouveau contexte éducatif africain qui intègre désormais le concept Éducatif de base et le socle commun de compétences validé à Ouagadougou en 2015 par les experts et Chefs d’Etat africain. Au terme des travaux, les participants feront un état des lieux précis du dispositif initial et continu des enseignants de l’éducation de base ; un point exhaustif des besoins et des attentes en matière d’appui à la formation continue des enseignants de base. De même, ils identifieront les actions dans le domaine de la formation initiale et continue des enseignants et pour finir, définiront une feuille de route pour le développement et la mise en œuvre du dispositif de formation. Il convient de rappeler que l’atelier prend fin le jeudi 18 février 2021.

Léonce Adjévi