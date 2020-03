Ateliers et séminaires suspendus au Ministère de l’agriculture 

Plus de séminaires ni d’ateliers au Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche jusqu’à nouvel ordre. Le ministre Gaston Dossouhoui a notifié cette mesure aux différents directeurs centraux et techniques à travers un communiqué en date du 16 mars 2020 et signé de la Secrétaire générale du Ministère. L’objectif est de prévenir la propagation du Coronavirus dont le 1er cas a été confirmé au Bénin le lundi 16 mars 2020. Pour les activités qui étaient déjà programmées, les organisateurs ont été invités à prendre les dispositions nécessaires pour informer à temps les participants du report.

