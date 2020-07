Atlantique et Mono:Véronique Tognifodé sensibilise les bénéficiaires de la subvention Covid

La bonne gestion de la subvention Covid octroyée aux couches socioprofessionnelles dont les activités ont été impactées par les mesures de prévention du Coronavirus préoccupe le gouvernement. Après Cotonou et Abomey-Calavi, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance s’est rendue mardi 14 juillet dans les lieux de travail des bénéficiaires des départements de l’Atlantique et du Mono. A Grand-Popo, Comè et Ouidah, Véronique Tognifodé a sensibilisé la cible sur l’usage qui doit en être fait. Elle leur a rappelé aussi l’objectif poursuivi par le chef de l’Etat et son équipe en prenant les mesures sociales à savoir: relancer les activités économiques à la base et non acheter les tissus et autres. Profitant de l’occasion, elle a, à chaque fois, insisté sur l’importance de respecter les mesures barrières pour limiter la propagation de la pandémie. Les artisans et autres bénéficiaires rencontrés ont pour leur part, témoigné leur surprise à la réception de l’allocation. Pour plusieurs d’entre eux, « le président Patrice Talon est un homme de parole. Il nous a surpris agréablement, nous les artisans. J’ai reçu de l’argent frais du gouvernement. Cet acte qu’il a posé nous a convaincus définitivement de ce qu’il est l’homme qu’il faut pour ce pays ».

Abdourhamane Touré