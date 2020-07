Atteinte des Odd par le Bénin:Abdoulaye Bio Tchané explique les stratégies du gouvernement  (74 milliards de dollars de francs pour assurer une bonne mise en œuvre)

Les professionnels des médias en savent un peu plus davantage sur les efforts fournis par le Bénin dans le cadre de l’atteinte des Objectifs pour le développement durable au cours de l’année 2020. Au détour d’une conférence de presse, jeudi 16 juillet 2020, le ministre d’Etat chargé du Plan et du développement a expliqué, les bonnes pratiques, expériences réalisées et la vision future du Bénin pour l’atteinte desdits objectifs.

Au cours de la rencontre, Abdoulaye Bio Tchané est largement revenu sur les messages passés par le Bénin, lundi 13 juillet 2020 au Forum politique de haut niveau relatif à la mise en œuvre des Odd et dont les travaux se sont déroulés par visioconférence. Accès des populations à l’eau potable, disponibilité de l’énergie, amélioration du cadre de vie des populations sont entre autres points abordés par le numéro 2 du gouvernement. Selon le numéro 2 du gouvernement, l’accès à l’eau potable, l’un des objectifs majeurs des Odd constitue en même temps l’une des priorités des populations sur laquelle le gouvernement ne cesse de travailler. En matière d’énergie, il a précisé que cette ressource est désormais disponible à un coût abordable dans le pays. « En 2016, l’électricité produite au Bénin était de 0 mégawatt. Tout ce que nous consommons comme énergie était importée. Aujourd’hui, nous produisons déjà plus de la moitié de l’énergie que nous produisons et d’ici deux ans nous allons atteindre littéralement l’autosuffisance », a-t-il déclaré. Le ministre d’Etat n’a pas manqué d’aborder la stratégie du Bénin en matière de spatialisation des Odd de manière décentralisée. Ci-dessous, sa déclaration liminaire et les réponses apportées aux préoccupations des journalistes.

Marcus Koudjènoumè

Déclaration liminaire du ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané

Je vous remercie pour votre présence à ce point de presse. Nous vous avons convié ce matin pour échanger avec vous, sur la participation du Bénin à l’édition 2020 du Forum politique de haut niveau sur les Odd. Et à travers vos canaux, nous voulons également informer nos compatriotes sur les efforts fournis par notre pays dans la mise en œuvre de l’agenda des Objectifs du développement durable.

Depuis trois ans, le président Patrice Talon a souhaité que le Bénin participe à cette grande rencontre mondiale afin d’assurer la transparence dans la mise en œuvre des Odd dans notre pays, et dans un esprit de partage des bonnes pratiques avec les autres pays. Vous le savez, nos programmes et plans nationaux ont pris en compte nos engagements internationaux, en particulier ceux relatifs aux Odds.

Je pus dire que notre pays a énormément tiré profit de sa participation aux différentes éditions du Forum politique de haut niveau. Nous y étions en 2017 puis en 2018. Nous sommes aujourd’hui cités comme de bons élèves en matière d’Odd aussi bien par les Nations Unis que par les pays membres. C’est à ce titre que le Bénin a été désigné par le Fmi parmi les cinq pays dont le coût de mise en œuvre des Odd a été estimé. Nous savons aujourd’hui que pour assurer une bonne mise en œuvre des Odds au Bénin, il nous faut au total 74 milliards de dollars de francs soit en moyenne 43% du Pib par an.

La crédibilité et la pertinence de l’action publique au Bénin ont été donc régulièrement évaluées et ceci sans ménagement dans ce cercle de décideurs de haut niveau. Nous sommes aujourd’hui cités comme un bon élève en matière de politiques publiques en faveur des Odd. Les retombées sur l’accompagnement des partenaires et autres bailleurs de fonds à la mise en œuvre de notre programme de développement sont manifestes. Ce constat, vous le faites à chaque fois que le Bénin a recours aux Partenaires et aux bailleurs dans le cadre de la mobilisation des ressources au profit de ses initiatives de développement. C’était le cas avec le Programme d’assainissement pluvial de Cotonou, cela a été le cas avec le programme des cantines scolaires, c’est le cas à chaque fois que le Bénin sollicite le marché financier et c’était encore le cas récemment avec le financement de notre programme sur la formation technique et professionnelle où à chaque fois les résultats réalisés sont au-delà des attentes. Voilà si vous voulez quelques preuves sur le crédit dont bénéficie le Bénin sur le plan mondial.

Cette année, le format de la rencontre a été modifié pour les raisons liées à la pandémie du Coronavirus. Le Bénin comme les autres pays a apporté sa contribution par visioconférence. Notre intervention qui a eu lieu dans la soirée du lundi 13 juillet, a permis de partager avec la communauté internationale sept (07) messages clés. Ces messages sont relatifs aux progrès, aux bonnes pratiques, aux expériences réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de l’agenda 2030 et de ses Odd.

Chers amis de la presse, voilà ce que je peux dire en introduction. Je reste disponible pour répondre à vos questions et préoccupations. Merci.