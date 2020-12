Attribution de fréquences:La HAAC lance un appel à candidatures

Par communiqué en date du vendredi 11 décembre 2020, la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication a lancé un appel à candidatures pour l’attribution de fréquences aux promoteurs de radiodiffusions sonores privées.

Selon le communiqué de la HAAC, les dossiers concernent les projets audiovisuels suivants : radiodiffusion sonore privée commerciale et radiodiffusion sonore privée non commerciale. Les dossiers doivent être déposés au plus tard le jeudi 31 décembre 2020 à 18 heures au secrétariat administratif à l’annexe de la HAAC et aux antennes régionales.

« Un guide du promoteur est conçu dans le but d’aider les personnes ayant des projets d’établissement et d’exploitation d’un service privé de radiodiffusion sonore », précise le communiqué.

Les personnes physiques ou morales ayant déposé leurs dossiers en vue de l’obtention d’une autorisation pour l’implantation et l’exploitation d’une radiodiffusion sonore privée en 2019, sont également invitées à passer les retirer en vue de leur actualisation.

