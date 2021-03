Au cœur de Cotonou:Le « Mur du patrimoine », nouvelle attraction culturelle et touristique

Le Bénin dispose désormais du mur graffé le plus long d’Afrique, et du 3ème au monde après ceux des Emirats Arabe Unis (Dubaï) et du Brésil.

Situé dans le quartier Dota, dans le 5ème arrondissement de Cotonou, « Le mûr du patrimoine » occupe 2000 mètres carrés de surface et s’étend sur une longueur de 940 mètres. Il a pour support le mur de la défunte Organisation Commune Bénin Niger (Ocbn) quittant le carrefour Zongo et menant au pont Konrad Adenauer. Ce travail qui participe à la transformation du visage de Cotonou, la capitale économique du Bénin, est le fruit du festival Effet Graff, grand festival d’art urbain d’Afrique francophone, initié par Laurenson Djihouessi en 2013, sous l’égide de l’Association Assart. La septième édition a connu la participation de 24 artistes plasticiens (graffeurs) béninois, togolais, burkinabè, français, finlandais et sénégalais. De talentueux hommes et femmes qui, du 12 au 21 février 2021, ont contribué à la décoration du mur en graffitis. Pour mémoire, le Graffiti est un art visuel qui se matérialise par une inscription exécutée sur une surface. On en retrouve, remontant à plusieurs siècles avant notre ère, de la simple marque de griffure à des représentations plus élaborées, en passant par des textes, parfois difficiles à déchiffrer. Le thème abordé par les artistes ayant réalisé ce mur est : le Bénin patrimoine et potentiel. Il a pour ambition de conter l’histoire des peuples du Bénin et de tous les éléments qui font la spécificité de sa culture, sa tradition et la valorisation de certaines icones béninoises. On peut donc y trouver des illustrations du Roi Béhanzin, la recade, la Porte du retour, les Egungun, l’homme orchestre Sagbohan Danialou, la diva Angélique Kidjo, de vibrants hommages aux amazones, la reine effacée Tassi Hangbé , les masques Guèlèdè, un hommage au général Mathieu Kérékou, et à la mémoire de comédienne de la capitale, Marcelline Aboh.

Soutien du gouvernement

Le projet du » mur du patrimoine » a rencontré une adhésion totale des autorités à divers niveaux. Ainsi, après le ministre du Tourisme de la culture et des arts, Jean-Michel Abimbola qui est allé féliciter les festivaliers, et apporter le soutien institutionnel et financier du Gouvernement du Bénin. Le ministre des Sports, Oswald Homéky s’est aussi rendu sur le site, pour apporter son soutien financier personnel pour soutenir le projet. La présence de ces deux autorités aux côtés du festival Effet Graff qui fait du mur de l’ex-Ocbn un musée à ciel ouvert, témoigne de tout l’intérêt porter par le gouvernement du président Patrice Talon, (dont la ligne demeure la révélation du Bénin sur tous les plans) à ce travail artistique remarquable, qui brasse plusieurs talents et qui participe à l’esthétique de Cotonou, une ville en pleine transformation sur le plan des infrastructures dignes d’une ville moderne. Le « Mur du patrimoine » entre ainsi dans la mosaïque des sites touristiques de Cotonou, voire du Bénin. Il est à enseigner et à découvrir, tant la qualité des graffitis, le mélange des couleurs, la force des images, forcent l’admiration et ne laissent ni touristes, ni citoyens indifférents, en témoignent les nombreux clichés, vidéos clips et réalisations cinématographiques qui commencent à s’enchainer sur son site depuis sa réalisation.

gouv.bj