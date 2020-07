Audience au Ministère de la communication:Une délégation de l’Odem au cabinet de Alain Orounla

Une délégation du bureau de la 8ème mandature de l’Observatoire de la déontologie et de l’éthique dans les médias (Odem) a été reçue hier mardi 21 juillet 2020 par le ministre de la Communication et de la poste, Alain Orounla. Conduite par son président, Eric Sounouvi, la délégation a échangé avec l’autorité de tutelle sur les problèmes qui minent la presse béninoise et les dispositions à prendre pour renforcer son rôle de quatrième pouvoir. Après avoir faire le tour d’horizon de certains problèmes que rencontre la presse béninoise avec ses hôtes, et les stratégies à adopter, le ministre Alain Orounla s’est engagé à nouer un partenariat sincère et dynamique avec tous les acteurs de la presse béninoise afin de redorer le blason de la presse béninoise et permettre ainsi aux Béninois d’avoir accès à des médias de qualité. Satisfait des échanges avec le ministre Alain Orounla, la délégation de l’Odem par le biais de son président a salué le sens d’écoute du ministre de la Communication et de la poste. Il convient de rappeler que cette rencontre intervient après celle avec d’autres associations faitières de la presse béninoise.

