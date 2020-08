Autorité nationale de sûreté radiologique et de radioprotection:Marcellin Amoussou-Guénou à la tête du secrétariat permanent

L’Autorité nationale de sûreté radiologique et de radioprotection a son secrétaire permanent. Il s’appelle Marcellin Kuassi Amoussou-Guénou. Il a été nommé à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 26 août 2020 sur proposition du Conseil de surveillance. Selon le compte rendu du secrétaire général du gouvernement, il cumule ce poste avec ses fonctions actuelles. L’Autorité nationale de sûreté radiologique et de radioprotection est un organe public à caractère scientifique et technique en charge des questions liées à la radiologie, la radioprotection et globalement, à la sûreté nucléaire en République du Bénin. Les membres du Conseil de surveillance de ladite Autorité ont été installés le jeudi 20 août 2020 par décret 2019-573 du 24 décembre 2019. Ils auront pour mission de concevoir, proposer et suivre l’application de la réglementation en matière de sûreté radiologique et de sécurité nucléaire; de délivrer les autorisations dans le domaine des applications de l’atome entrant dans le cadre d’activités médicales, industrielles et de la recherche, du transport des substances radioactives, de l’exportation et de l’importation des matières nucléaires et de toute source radioactive ; de délivrer les autorisations de gestion des déchets radioactifs ; d’inspecter et d’évaluer les installations et activités, objets d’autorisation, à l’effet de vérifier la conformité avec les dispositions de la loi, de la réglementation ; de définir et percevoir des redevances pour les autorisations et les agréments ; d’établir et maintenir à jour un registre national des Sources de rayonnements ionisants et de s’assurer de l’application de la réglementation en matière de garantie.