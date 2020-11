Avec les Kits Mivoo+:Canal+ et Qotto pour plus d’électricité et de divertissement dans les zones rurales

(La Semaine généreuse innove)

La grande salle de cinéma de Canal Olympia de Cotonou a servi de cadre jeudi 19 novembre 2020, à une conférence de presse conjointe du Groupe Canal+ Bénin et la Société Qotto. Objectif, annoncer aux béninois surtout à ceux vivant dans les zones rurales que la Télévision solaire de Qotto avec les décodeurs Canal+ arrivent chez eux à travers le kit Mivoo+. Ceci, avec une kyrielle d’opportunités dont 3 ans d’abonnement Canal+ et ce, à un prix imbattable. La nouvelle Semaine généreuse innove aussi et suit son cours.

Le divertissement et le développement de la culture font partie des piliers les plus importants du Groupe Canal+. Pour permettre aux populations des zones rurales en particulier et celle du Bénin en général d’être aussi au cœur de ce divertissement, Canal+ Bénin a décidé de conjuguer ses efforts avec la Société Qotto. Ceci, en vue d’innover avec une offre spéciale dénommée Mivoo+. Ainsi, désormais, ces populations peuvent suivre les chaînes de Canal+ avec les Télévisions solaires du kit Mivoo+ de Qotto. En optant pour ce kit de Qotto, c’est en effet bénéficier d’un abonnement Canal+ sur trois années, à partir seulement de 500F CFA par jour. Ceci, en plus de la Télévision solaire de 22 pouces de deux batteries pour 480Wh, d’un panneau de 100W, de trois ampoules Led, d’une installation complète, d’un décodeur Canal+ et ses accessoires, d’une parabole et ce, en plus de 175 chaînes dont des Tv et Radios. Une belle manière de s’informer de tout ce qui se passe en temps et en heure au Bénin et dans le monde entier. Pour le Directeur général de Canal+ Bénin, c’est une fierté de présenter ce partenariat, qu’il trouve d’ailleurs pertinent. « Ce partenariat vise à apporter de l’électricité, de la Télévision à des personnes habitant dans des ruralités dans lesquelles, elles n’ont pas accès à cette électricité. L’idée, c’est d’apporter une offre extrêmement simple et plus ouverte que possible, où les abonnés pourront avoir accès à l’électricité et à la télé, selon leur possibilité financière. C’est donc dans cet esprit qu’on a conclu un partenariat avec la Société Qotto pour apporter notre part de joie et de divertissement dans les foyers », a donc laissé entendre Jonathan Lett. A sa suite, le Directeur général de Qotto a aussi pris la parole, pour présenter sa Société et également se prononcer sur ce partenariat avec Canal+ Bénin. A entendre donc Traoré Sidiki, la mission principale de Qotto est de développer l’énergie renouvelable, dans les zones rurales. « Cette offre vient favoriser cette mission et permettra à la population du monde rural du Bénin d’avoir accès à la culture, au divertissement et aux informations. Je remercie donc Canal+ pour ce partenariat avec cette offre alléchante et dont le mode de paiement est aussi adapté à la cible », s’est-il réjoui. En levant un coin de voile sur le monde de fonctionnement de ce kit Mivoo+, Aubin Rostand Kitio, Chef projet chez Qotto a aussi en expliquant les différents modes de paiement, a précisé que l’abonné devra payer juste un prix forfaitaire de 29.900 FCFA, pour pouvoir souscrire à l’offre et à tous ces avantages.

La Nouvelle semaine généreuse

Avec Canal+, c’est encore plus de semaines généreuses. Alors que l’année tire vers sa fin, les abonnés peuvent toujours bénéficier des offres de la semaine généreuse. A partir de ce 20 novembre, une autre offre très alléchante et relative à la semaine généreuse débute avec Canal+ Bénin. « C’est un bonus de fin d’année qui est accordé à tout abonné qui se réabonne à partir de novembre jusqu’au 31 décembre. Il bénéficie de 15 jours à la formule Tout Canal+, quelle que soit sa formule de réabonnement. Pour ceux dont les abonnements sont en cours et qui décident de se réabonner avant échéance, en plus de ces 15 jours à la formule Tout Canal+, ils bénéficieront également de 7 jours liés à leur formule, de la semaine généreuse. Donc, on a la possibilité de cumuler jusqu’à 22 jours de bonus, pour cette période de fêtes de fin d’année. C’est assez exceptionnel ! », a insisté Tumba Kongolo, Responsable Réabonnement chez Canal+. Il a ainsi invité les abonnés à se réabonner, pour bénéficier de ces offres.