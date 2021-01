Avis et commentaire hasardeux du Directeur des services législatifs sur l’avènement de la monnaie Eco et la fin du FCfa:Yves Ogan démis de ses fonctions  (Il est remplacé par son adjoint Olushegun Tidjani Serpos)

La Direction des services législatifs de l’Assemblée nationale change de tête. Yves Ogan a été limogé hier, mardi 5 janvier 2021 par le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou suite à l’interview qu’il a accordé sur la fin du FCfa et l’avènement de la nouvelle monnaie dénommée Eco.

Yves Ogan n’est plus le Directeur des services législatifs de l’Assemblée nationale. De sources parlementaires, il a été relevé de ses fonctions par le président Louis Vlavonou mardi 5 janvier 2021. Son limogeage fait suite à son intervention du 26 décembre 2020 au cours de laquelle il s’est prononcé sur la monnaie africaine en gestation, l’Eco et la fin du FCfa sans que l’Assemblée nationale et les députés n’aient donné leur position sur le sujet. Yves Ogan a, dans son intervention, affirmé que le francs Cfa est un véritable problème pour le développement du Bénin et de l’Afrique. D’où la nécessité de s’en débarrasser une bonne fois pour toute. Pour l’avocat au barreau béninois, il est temps pour le Bénin de rompre avec cette « servitude monétaire » pour réellement prendre son indépendance. Un avis et commentaire que les responsables de l’administration parlementaire ont battu en brèche lundi 4 janvier 2021 au cours d’un point de presse animé par le directeur de cabinet du président de l’Assemblée nationale. Etant donné que Me Ogan est un cadre de l’administration parlementaire, il devrait recueillir l’accord de ses supérieurs hiérarchiques avant d’opiner sur la question. Ce qu’il n’a pas fait. Le désormais ex-Directeur des services législatifs du Parlement a été remplacé par son adjoint, le magistrat Olushegun Tidjani Serpos pour assurer l’intérim du poste.

Léonce Adjévi