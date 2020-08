Bac 2020 sur fond de Covid-19:Les épreuves sportives se déroulent dans le respect des gestes barrières

Les candidats admissibles à l’examen du Baccalauréat, session de juillet 2020 affrontent depuis hier, lundi 17 août 2020, les épreuves d’Education physique et sportive (Eps). Pendant deux jours, ils seront évalués dans cette discipline sur toute l’étendue du territoire national. Dans les différents centres de composition, à Cotonou et à Abomey-Calavi, tout se déroule bien dans le respect des mesures barrières contre le Coronavirus.

Tenues de sport, masques au nez, les candidats admissibles au Baccalauréat, session de juillet 2020, affrontent depuis hier, les épreuves d’Education physique et sportive sous le regard bienveillant de leurs parents. Au Collège d’enseignement général (Ceg) de Sègbèya, Collège Père Aupiais et Ceg Abomey-Calavi, le constat est le même. Les candidats planchent dans les disciplines de la gymnastique, du lancé de poids et de la course de vitesse dans le strict respect des mesures barrières contre le Coronavirus. Marcel Salami est parent d’élèves. Accompagnant sa fille, il a exprimé une inquiétude relative au lancé du poids surtout en ces temps de pandémie du Coronavirus. Une inquiétude qui sera très tôt dissipée par Pascal Dakpo, chef centre du Collège Père Aupiais. Selon lui, tout est prévu pour éviter toute contamination lors du déroulement des épreuves physiques et sportives. « Actuellement, les candidats composent dans le lancé de poids, la gymnastique et puis la troisième épreuve, la vitesse. Il y a des dispositifs de lavage de mains, qui sont un peu partout. Sur l’atelier qui est spécifique au lancé de poids, nous avons prévu des flacons de gel hydro-alcoolique qui sont disposés-là », a-t-il expliqué. Il a été renchéri par Mètondji Houessou, chef centre du Ceg 2 d’Abomey-Calavi. A l’en croire, toutes les dispositions ont été prises pour permettre un bon déroulement de cette phase sportive. Dans le rang des candidats rencontrés dans ces différents centres de composition, c’est la satisfaction d’avoir passé cette étape des épreuves d’Education physique et sportive. « Nous avons fait les épreuves d’Education physique et sportive dans de bonnes conditions. C’était bien organisé. On a commencé à l’heure et on a vite terminé », ont confié certains candidats. Il est à rappeler que c’est après les épreuves d’Education physique et sportive (Eps) qu’aura lieu la 2ème délibération qui déclarera les candidats admis. Ceux qui n’auront pas toujours la note de 10/20 après cette phase passeront l’épreuve orale et attendront la 3ème délibération.

Léonce Adjévi