Bac 2020:3 candidats fraudeurs arrêtés à Parakou

Trois candidats dont une fille et deux garçons ont été surpris en fragrant délit de tricherie le mardi 21 et mercredi 22 juillet 2020 lors de la composition des épreuves du Baccalauréat au centre du Collège d’enseignement général (Ceg) Hubert Maga de Parakou. Le premier visualisait les cours sur son Smartphone et le second a profité de la sortie de son voisin pour le recopier. Le troisième cas est une fille. Elle a été arrêtée mercredi 22 juillet 2020 en pleine utilisation d’une cartouche qu’elle a préalablement préparé pour répondre aux questions. Ils ont été tous conduits au commissariat du 2ème arrondissement de Parakou et seront présentés au procureur dans les tout prochains jours. Il faut rappeler que selon le Code pénal, ces trois candidats risquent deux à cinq ans d’emprisonnement fermes avec une amende qui varie entre 500 000 francs Cfa et 1. 000 000 francs de FCfa.

Joseph Amolo (Stag)