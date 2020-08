Bac 2020:Une baisse de 0,37% sur le taux de réussite 2019

Les résultats du Baccalauréat, session de juillet 2020 sont connus depuis mercredi 12 août 2020. Selon les statistiques, le taux de réussite a baissé comparativement au taux de réussite du baccalauréat 2019.

Le taux de réussite du Bac 2020 au plan national est de 49,73 %, soit 46 181 candidats admissibles sur 92 863 présents lors de la composition de la phase écrite. Comparativement au taux de réussite du Bac 2019 qui est de 50,10%, on note une baisse de 0,37%. En ce qui concerne les statistiques au plan départemental, c’est le département du Littoral qui vient en tête avec 57,47%. Il est suivi des départements de l’Atlantique avec 54,98%, le Mono : 53,80%, l’Ouémé : 52,30%, Zou : 49,65%, Couffo : 47,68%, Plateau : 47,50%, Borgou : 42,79%, Donga : 38,81%, Atacora : 38,63%, Collines 37,23%, Alibori : 35,22%. Pour ce qui est des statistiques par série, c’est la série F2 qui occupe la première place avec 72,73%. Elle est suivie des séries Eau et assainissement (Ea) : 69,19%, G3 : 68,66%, G2 : 64, 19%, C : 62,47%, A1 : 61,23%, B : 60,77%, G1 : 58,02%, F1 : 54,39%, F3 : 52,83%, E : 51,52%, D : 45,62%, A2 : 44,67% et F4 : 35,23%. Cette année, les résultats ont été publiés sur le site www.eresultats.bj juste après les délibérations. Cette innovation du gouvernement vise à limiter la propagation du Covid-19 au Bénin. Rappelons que les épreuves sportives démarrent le lundi 17 août prochain.

Sadyath Odjo (Stag)