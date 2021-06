Baccalauréat 2021:Les séries techniques démarrent les épreuves pratiques

Les épreuves pratiques du Baccalauréat des séries techniques ont démarré depuis hier lundi 31 mai 2021. Selon le calendrier portant déroulement des examens, concours scolaires et universitaires, les épreuves pratiques de certaines séries du Baccalauréat se déroulent du lundi 31 mai au vendredi 18 juin 2021. Les séries concernées sont F1 et F3 (à partir du lundi 31 mai), la G (à partir du jeudi 03 juin) et les séries E, EA, F2, et F4 (à partir du vendredi 04 juin 2021). La phase écrite du Baccalauréat, session normale est prévue du lundi 21 au 24 juin 2021 sur l’ensemble du territoire national.