Banalisation des mesures barrières contre le Covid-19 et mauvais comportements sur les routes:Des usagers indélicats épinglés dans le Mono

La Direction départementale de la Police républicaine (Ddpr) du Mono est en guerre contre le non-respect des mesures barrières contre le Coronavirus, les mauvais comportements sur les axes routiers, les stationnements anarchiques, la circulation en sens interdit et le franchissement des terres pleins centraux. Mardi 25 août 2020, elle a déclenché dans les six Communes du département, une opération d’interpellation des usagers indélicats. A Lokossa, plusieurs motos et véhicules ont été arrêtés. Pour le Ddpr Lambert Agblo, l’opération est motivée par un constat. « Il y a d’abord la recrudescence des mauvais comportements sur nos routes, les mauvais stationnements, la circulation en sens interdit et en sens inverse, le franchissement des terres pleins centraux et les excès de vitesse. Ensuite, il y a la banalisation des mesures barrières que le gouvernement a prescrites contre le Covid-19 », a expliqué l’autorité départementale de la Police républicaine. Cette opération qui n’est pas un contrôle routier va également coïncider avec la sensibilisation compte tenu du relâchement des usagers de la route qui occasionnent de nombreux accidents.

Gaétan Nato (Corresp. Mono-Couffo)