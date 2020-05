Covid-19 au Bénin: Le Gouvernement prépare la reprise des activités dès le 11 mai

Nous nous apprêtons pour la date fatidique du 11 mai où nous allons procéder à un retour à la normale des activités >>. Ainsi se prononçait le ministre de la santé, dimanche, 3 mai 2020. A en croire Benjamin Hounkpatin, le gouvernement continue de diversifier les stratégies pour une reprise de la vie normale. En témoigne le nouveau lot de matériels réceptionnés dans la soirée du dimanche 3 mai à l’aéroport de Cotonou. Encore 9 millions de masques, 1 millions 200 mille comprimés de chlororoquine, 30 appareils respitoires et plusieurs intrants de dépistage viennent s’ajouter aux lots de matériels existant. Selon le ministre de la Santé, deux laboratoires sont déjà opérationnels pour le dépistage qui se décentralise dans les différents départements. Il s’agit de celui de Cotonou qui a été renforcé et un autre à Pobè.<< Dans les prochaines 48 heures, les laboratoires d’Allada et de Parakou seront également opérationnels. D’ici la fin de la semaine, nous aurons l’opérationnalisation de trois autres laboratoires, à Kandi, Natitingou et Lokossa et dans les quinze prochains jours, nous allons étendre pour que les douze départements soient totalement opérationnels >>, a déclaré Benjamin Hounkpatn qui a rassuré que le gouvernement est à pied d’œuvre pour un retour à la normale sans difficultés après le 11 mai 2020.