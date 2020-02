Bénin-Japon:Les fruits de la coopération en 2019

Le peuple japonais fête sa fête nationale le dimanche prochain. Au Bénin, cet événement sera commémoré demain vendredi 21 février 2020. L’annonce a été faite par le patron de la diplomatie nippone aux hommes des médias. Kiyofumi Konishi, lors de sa conférence mardi dernier, a fait le point des réalisations de son pays au Bénin. Selon lui, les relations ont été très dynamiques en 2019. Ainsi, dans le secteur de l’éducation, le Japon est très engagé dans l’amélioration du système éducatif et a déjà contribué à la réalisation de plus de 1400 salles de classe. En 2019, ont démarré les travaux de construction d’environ 200 salles de classe dans le département de l’Atlantique. Dans le domaine du cadre de vie, le projet d’approvisionnement en eau potable des Communes de Glazoué et Dassa-Zoumè a été achevé. Au plan économique, les deux pays se sont efforcés d’augmenter les flux d’investissements entre eux. « Notre premier ministre Shinzo Abe a manifesté son engagement lors de la Ticad 7, d’accélérer des investissements privés en Afrique pour un montant de plus de 20 milliards de dollars durant les 3 prochaines années. A cet effet, le séjour au Bénin en novembre dernier d’une délégation des entreprises japonaises en prospection des opportunités d’investissement en est une parfaite illustration », a-t-il informé.

Joël Samson Bossou