Bénin : Les centrales syndicales échangent jeudi prochain avec les 3 ministres en charge de l’éducation

Les 3 ministres en charge de l’éducation au Bénin échangeront avec les responsables des centrales et confédérations syndicales, jeudi 14 mai 2020. La séance de travail aura lieu à partir de 16 heures dans la salle des fêtes du ministère de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle à Cotonou. C’est par une lettre d’invitation en date du lundi 11 mai 2020 et signée du ministre des enseignements maternel et primaire, Salimane Karimou que les partenaires sociaux ont été informés. Cgtb, Csa-Bénin, Cosi-Bénin, Unstb, Csub, Cpib sont les différentes centrales et confédérations syndicales conviées à ladite rencontre. Le président de la Fédération des associations des parents d’élèves du Bénin (Fenapeb) sera également de la partie. Cette initiative des 3 ministres fait suite à une demande d’audience introduite par les syndicalistes il y a quelques jours. « J’accuse réception de votre lettre par laquelle vous sollicitez une audience auprès de mes collègues en charge de l’éducation et moi pour des suggestions et apports afin de garantir la sécurité aux acteurs de l’école et surtout pour une suite d’année apaisée », renseigne la lettre d’invitation.