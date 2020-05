Bénin: Reprise des cours sur fond de distribution de masques

Après plus d’un mois de congés anticipés, les écoliers du Cours moyen deuxième année (Cm2) et les élèves des collèges et lycée ont repris, hier lundi 11 mai 2020, les cours dans les départements du Borgou et de l’Alibori. Au Lycée Mathieu Bouké de Parakou, élèves et professeurs ont répondu présents. Toutes les dispositions ont été prises pour éviter aux usagers de cet établissement la contraction et la propagation du virus. En plus du respect des gestes barrières, le port obligatoire des masques de protection est exigé.

« Aucun élève n’est admis s’il ne porte pas son masque », a martelé le proviseur du Lycée Mathieu Bouké, Alassane Boni Yarou. Les professeurs quant à eux sont satisfaits des conditions de la reprise des cours. Cependant, Délé Toundagou, professeur d’anglais a exprimé une préoccupation par rapport à la gestion sans risque du cahier de texte manipulable par tous les enseignants. « Qu’en sera-t-il, si ce cahier est infecté ?», s’est-il interrogé. Optimiste tout de même, il espère que des mesures seront envisagées à cet effet. Les parents d’élèves sont également inquiets par rapport à la santé de leurs enfants. Au sein des apprenants, c’est aussi la psychose. Ceux rencontrés craignent pour le non-respect de la distanciation sociale. Du côté des autorités départementales en charge de l’éducation, c’est plutôt la sérénité. Le préfet du Borgou, Mama Djibril Cissé, accompagné des directeurs départementaux des enseignements primaire et secondaire est allé constater l’effectivité de cette reprise. Il a profité de l’occasion pour distribuer gracieusement des masques artisanaux de protection aux écoliers de l’Epp/Dépôt et aux élèves du Ceg/Hubert Maga. Le geste sera poursuivi dans les autres établissements.

Zéphirin Toasségniché (Coll. Extérieur)