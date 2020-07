Bepc 2020:149 398 candidats composent dans 233 centres lundi

Le lundi 13 juillet 2020, démarre sur toute l’étendue du territoire national, l’examen du Brevet d’études du premier cycle (Bepc) session de juillet 2020. Le lancement officiel de cet examen se fera cette année au Collège d’enseignement général 1 (Ceg 1) de Pobè dans le département du Plateau par le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Mahougnon Kakpo. Selon les statistiques officielles, ils sont au total 149 398 candidats inscrits cette année contre 205 737 en 2019. Tous ces candidats composeront cette année dans 233 centres contre 288 centres l’année dernière. En termes d’effectif, le département de l’Atlantique vient en tête avec 32 740 candidats. Il est suivi de l’Ouémé avec 28 744 candidats. Quant au département de la Donga, il vient en dernière position avec 3828 candidats. Il faut rappeler qu’en raison de la pandémie du Coronavirus, toutes les dispositions sont prises par la Direction des examens et concours (Dec) du Ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, pour faire respecter les mesures barrières contre le Covid-19 au cours de l’examen. Il s’agit d’avoir dans chaque salle de composition un effectif d’au plus 30 candidats soit un candidat par table, le respect de la distanciation sociale d’un mètre entre candidat. Aussi, le dispositif de lavage de mains et le flacon de gel hydroalcoolique sera disponible et avant l’entrée dans la salle de composition, chaque candidat pourra se laver et se frotter les mains avant d’aller s’asseoir dans la salle de composition.

Les centres de composition font leurs toilettes dans le Couffo

Les différents centres de composition retenus pour la phase écrite de l’examen du Brevet d’études du premier cycle (Bepc), session de juillet 2020 s’apprêtent à accueillir les candidats. A 72 heures de cet examen, le temps est consacré au nettoyage et à la disposition des tables et bancs avec l’inscription des numéros des candidats, a confié Jean Houngbélagnon, directeur départemental des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle du Ddestfp du Couffo. Le matériel est déjà convoyé au niveau des centres d’examen et les dispositions pratiques pour le lancement au niveau départemental ainsi que les démarches à mener pour la couverture sécuritaire et sanitaire du déroulement sont également prises, a-t-il ajouté. En ce qui concerne l’affichage des listes des surveillants et des chefs centres, le directeur départemental a fait savoir qu’elle sera incessamment une réalité. Le lancement du Bepc 2020, session de juillet dans le département du Couffo, aura lieu au centre du Ceg Toviklin.

Tout est fin prêt dans l’Atlantique

La phase écrite de l’examen du Brevet d’études du premier cycle (Bepc), session de juillet 2020 va se dérouler dans de très bonnes conditions dans le département de l’Atlantique. C’est ce qu’on retient des propos de Edmond Houinton, directeur départemental des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle (Ddestfp) dudit département. A un peu plus de 72 heures du lancement, le Ddestfp/Atlantique rassure que la Direction des examens et concours (Dec) a déjà convoyé aussi bien le matériel lourd que celui sensible. L’examen intervient dans une période où sévit la pandémie du Coronavirus au Bénin à l’instar de bien d’autres pays. En vue de respecter les gestes barrières devant permettre de limiter la propagation du Coronavirus, chaque salle de composition sera occupée par 25 à 30 candidats. Des dispositifs de lavage des mains seront installés à l’entrée de chaque salle de composition. Au total, 45 centres devront accueillir 32.740 candidats dont 15.901 filles et 16.839 garçons dans ce département.