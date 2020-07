Biens culturels des pays africains en France:26 œuvres seront restituées au Bénin (Le projet de loi soumis au gouvernement français)

La France a encore franchi un pas dans le cadre de la restitution de biens culturels au Bénin. En Conseil des ministres hier mercredi 15 juillet 2020, le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères et son collègue de la Culture ont présenté un projet de loi relatif à la restitution de biens culturels au Bénin et au Sénégal.

Le président français Emmanuel Macron, a une fois encore réitéré l’engagement de la France a restitué les biens culturels au Bénin et au Sénégal. C’était en Conseil des ministres en sa séance du mercredi 15 juillet 2020. A ce propos, un projet de loi a été présenté au gouvernement français par le ministre de l’Europe et des Affaires étrangères et la ministre de la Culture. Selon ce projet de loi, il sera transféré à la République du Bénin, vingt-six œuvres du trésor royal d’Abomey, conservées par le musée du Quai Branly-Jacques Chirac, à la suite de leur don aux collections nationales par le Général Alfred Dodds (1842-1922). La République du Sénégal, quant à elle, bénéficiera d’un sabre, avec son fourreau, dit d’El Hadj Omar Tall, conservé par le Musée de l’Armée, à la suite de leur don à ce musée national par le Général Louis Archinard (1850-1932). Dans les deux cas, le projet de loi prévoit un délai maximal d’une année pour la remise, par les autorités françaises, de ces œuvres. Ce projet de loi fait suite au discours prononcé le 28 novembre 2017 à Ouagadougou par le président français. Il avait cité à cette occasion, parmi les enjeux permettant la construction d’une nouvelle relation d’amitié entre la France et l’Afrique, la question des patrimoines africains et avait affirmé la possibilité de restitutions d’œuvres des collections publiques françaises. Cela, afin de permettre à la jeunesse africaine d’avoir accès au patrimoine du continent en Afrique et non plus seulement en Europe. Ainsi, le programme de travail conjoint avec le Bénin, signé par les deux parties à Cotonou le 16 décembre 2019, permettra d’approfondir le dialogue sur les différents aspects de la coopération culturelle franco-béninoise (formation des experts, création de filières professionnelles, échanges d’expertises, soutien financier à la création ou à la rénovation de musées, etc.), destinée à représenter une référence en matière patrimoniale », indique l’Elysée.

Joël Samson Bossou