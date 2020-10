Bilan des accidents de la route la semaine écoulée au Bénin:192 interventions des sapeurs-pompiers, 6 décès enregistrés

La semaine du 12 au 18 octobre 2020 n’a été de tout repos pour les sapeurs-pompiers sur toute l’étendue du territoire national. Sur 192 interventions, 6 morts ont été enregistrées par les soldats de feu.

Les sapeurs-pompiers ont effectué la semaine écoulée plusieurs interventions sur le territoire national. 6 décès ont été enregistrés sur 192 interventions avec 235 victimes évacuées vers les centres de santé. Selon le point fait par le lieutenant Lauriane Amoussou sur Frissons radio, le Groupement national des sapeurs-pompiers est intervenu 192 fois au profit des concitoyens. « Au nombre des interventions majeures, nous sommes intervenus dans la journée du 14 octobre pour un accident de la voie publique dans lequel un motocycliste a renversé un piéton occasionnant deux victimes. La deuxième qui présentait un traumatisme crânien suivi d’un saignement abondant a été déclarée morte par les médecins de garde après son transfert à l’hôpital. Nous avons également réalisé une intervention dans la soirée du 15 octobre pour un accident de la voie publique à Parakou plus précisément à Bakpérou. En effet, un camion roulant à vive allure a percuté un véhicule d’occasion en panne stationné sous lequel travaillait un mécanicien. Il l’a coincé et traîné sur plusieurs mètres avant de s’immobiliser. Après une manœuvre de force, le véhicule a été soulevé et la victime dégagée dans un état dramatique et sans vie », a-t-elle expliqué. Elle invite les usagers de la route à plus de prudence et au respect du Code de la route. « Nous invitons à la fois les usagers en panne à mettre en place leurs panneaux de signalisation conformément au Code de la route et ceux qui roulent à faire preuve de prudence sur les différents axes », a-t-elle exhorté.

Léonce Adjévi