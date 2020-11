Bilan des accidents de la route la semaine écoulée au Bénin:219 interventions des sapeurs-pompiers, 4 décès enregistrés

Les sapeurs-pompiers ont effectué la semaine du 9 au 15 novembre 2020, plusieurs interventions sur le territoire national. 4 décès ont été enregistrés sur 219 interventions avec des centaines de victimes évacuées vers les centres de santé. Selon le point fait par le capitaine Nestor Dègbégnon sur Frissons radio mercredi 18 novembre 2020, le Groupement national des sapeurs-pompiers est intervenu 219 fois au profit des concitoyens. « Au cours de la semaine dernière, le nombre de cas d’accident de la voie publique comme d’habitude vient en tête avec un total de 84 cas suivi des secours à victimes, 53 cas. Avec ces cas d’intervention en profondeur, il est important de revenir sur celle réalisée avec bravoure sur la lagune de Tokpa le samedi 14 novembre et qui aura permis de sauver la vie à neuf victimes menacées de noyade après un chavirement de barque. Il est tout aussi important d’évoquer l’intervention pour Avp réalisé le samedi 14 novembre 2020 à Angaradébou, dans la Commune de Kandi. Pour cet accident provoqué par la collision entre deux motos, qui rouleraient à une grande vitesse, il a été enregistré trois victimes dont une était morte sur le coup avant l’arrivée des secours et les deux autres présentaient des fractures fermées aux membres inférieurs. Les secours ont immobilisé les membres fracturés avant de les évacuer aux urgences de l’hôpital de zone de Kandi. Beaucoup d’autres cas d’accident de la voie publique avec plusieurs victimes ont été enregistrés », a-t-il expliqué. Il invite les usagers au respect du Code de la route. « Je voudrais exhorter nos concitoyens au volant, à moto et même les piétons à être prudents sur les routes pour éviter les accidents graves qui continuent de blesser ou de tuer chaque semaine », a-t-il conclu.

Léonce Adjévi

Point des interventions des sapeurs pompiers la semaine écoulée

Sur 219 interventions, les soldats du feu ont enregistré quatre décès et évacué 193 victimes

Capitaine Nestor Dègbégnon qui ne manque pas d’insister le respect du code de la route.

Au cours de la semaine dernière, le nombre de cas d’accident de la voie publique comme d’habitude vient en tête avec un total de 84 cas suivie des secours à victime 53 cas. Avec six cas d’intervention en profondeur, il est important de revenir sur celle réalisé avec bravoure sur la lagune de Tokpa le samedi 14 novembre et qui aura permis de sauver la vie à neuf victimes menacé de noyade après un chavirement de barque. Il est tout aussi important d’évoquer l’intervention pour Avp réalisé le samedi 14 novembre 2020 à Angaradébou dans la commune de Kandi. Pour cet accident provoqué par la collision entre deux motos, qui rouleraient à une grande vitesse, il a été enregistré trois victimes dont une était morte sur le coup avant l’arrivée des secours et les deux autres présentaient des fractures fermées aux membres inférieurs. Les secours ont immobilisé les membres fracturés avant de les évacuer aux urgences de l’hôpital de zone de kandi. Beaucoup d’autres cas d’accident de la voie publique avec plusieurs victimes ont été enregistrés. C’est pour cela que je voudrais exhorter nos concitoyens au volant, à moto et même les piétons à être prudent sur les routes pour éviter les accidents graves qui continuent de blesser ou de tuer chaque semaine