Bilan des accidents de la route la semaine écoulée au Bénin:300 interventions des sapeurs-pompiers, 5 décès enregistrés

Les sapeurs-pompiers ont effectué la semaine écoulée plusieurs interventions sur le territoire national. 5 décès ont été enregistrés sur 300 interventions. Selon le point fait par le lieutenant LaurianeAmoussou sur Frissons radio hier mercredi 3 février, le Groupement national des sapeurs-pompiers est intervenu 300 fois au profit des concitoyens. « Nous avons fait 29 interventions de plus que les 271 de la semaine passée et nous avons évacué 17 victimes de moins que le total de 234 de la précédente semaine. Si le nombre hebdomadaire d’accidents de la voie publique a été légèrement en baisse, il convient de noter que cette dernière continue de faire des victimes, des morbidités de tout genre et des pertes fatales de certaines vies humaines. En marge des accidents de la voie publique, qui ont fait 4 décès, il est important de revenir sur notre intervention originelle qu’est la lutte contre les incendies. Les soldats du feu ont géré 14 cas d’incendie. Même s’il est en hausse par rapport aux chiffres des dernières semaines de 2020, c’est un chiffre dans la constante de la période que nous traversons, marquée par un vent sec favorable à la propagation rapide des foyers », a-t-elle expliqué. Elle invite les populations à la maîtrise des foyers et les usagers de la route à plus de prudence et au respect du Code de la route. « Je voudrais exhorter nos populations à maîtriser les foyers qu’elles font afin de ne pas en perdre leur contrôle. Je n’oublie pas de recommander le respect du Code de la route pour diminuer les cas d’accidents tragiques à défaut de les éviter complètement », a-t-elle exhorté.