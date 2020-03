Bio Tchané exprime sa satisfaction

Le secrétaire général national du Bloc républicain a exprimé sa satisfaction après l’obtention du récépissé provisoire dans le cadre des élections municipales et communales du 17 mai 2020. Dans un message à l’endroit des militants, Abdoulaye Bio Tchané s’est félicité de ce succès.

« Je viens vous annoncer avec un grand plaisir et beaucoup d’enthousiasme que notre parti politique, le Bloc républicain a passé avec succès la première phase de dépôt des dossiers de nos candidats aux élections communales et municipales du 17 mai prochain. La Céna nous a délivré le récépissé provisoire le jeudi 12 mars 2020 », a déclaré le Secrétaire général national du Bloc républicain. Dans son message, Abdoulaye Bio Tchané a invité les militantes et militants, à tirer la motivation nécessaire de ce premier succès pour conduire avec enthousiasme, rigueur et professionnalisme les autres phases du processus électoral. Il a félicité et remercié toutes les équipes qui ont travaillé sans relâche depuis des semaines pour cet heureux aboutissement. « Je suis reconnaissant envers nos structures au niveau des arrondissements, des Communes, et des départements ainsi qu’envers les nombreux jeunes volontaires », a-t-il noté. Egalement, il a rendu hommage aux membres du bureau politique et les députés qui n’ont pas marchandé leur appui.

AT