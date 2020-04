Boulevard de La Marina – Plage de Ouidah:Un complexe touristique en gestation

La construction d’un complexe touristique, de La Marina à la plage de Ouidah, l’un des projets phares du Programme d’actions du gouvernement (Pag), affecte un certain nombre d’infrastructures publiques. Réunis en conseil des ministres hier mercredi 08 avril 2020, le gouvernement a pris la décision de reloger ou de reconstruire les infrastructures publiques impactées par ce projet.

Les infrastructures publiques affectées par la construction d’un complexe touristique de La Marina à la plage de Ouidah seront bientôt reconstruits. Ainsi en a décidé le gouvernement en Conseil des ministres hier mercredi 08 avril 2020. En effet, le gouvernement Talon développe un projet touristique moderne et ambitieux autour des atouts qu’offre la cité historique de Ouidah, une véritable porte océane. Il est l’un de ces projets qui doivent renforcer l’offre touristique béninoise. Selon le Conseil des ministres, la mise en œuvre du projet nécessite le déplacement d’un certain nombre d’infrastructures publiques de l’arrondissement de Djègbadji, dans la Commune de Ouidah.

Il s’agit principalement du centre de santé, d’une partie du collège d’enseignement général, de l’école maternelle publique, du commissariat de police et des bureaux de l’arrondissement. Le gouvernement a donc décidé d’en assurer la reconstruction. Un nouveau site d’environ 25 hectares a été identifié à cet effet. Le ministre de l’Economie et des finances est instruit aux fins de mettre à disposition, les ressources nécessaires à la réalisation des travaux.

En attendant la réalisation des travaux, des locaux provisoires ont été identifiés pour permettre la continuité du service public, notamment au niveau du centre de santé, des bureaux de l’arrondissement et du commissariat de police. Il faut se réjouir de cette décision du gouvernement de faire reconstruire ces infrastructures impactées par le projet et reconnaître que c’est un acte de responsabilité. Plus encore, il faut saluer les dispositions prises pour la continuité du service public. Toute chose qui concourt à amoindrir et contenir les désagréments aux populations de la localité.

Léonce Adjévi