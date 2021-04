Bruno Amoussou face aux militants Up d’Abomey- Calavi et Pahou: « La victoire du duo Talon-Talata ne doit être entachée d’aucune contestation »

Travailler jusqu’au bout pour que la victoire du duo Talon-Talata ne soit entachée d’aucune contestation le dimanche prochain. Voilà le leitmotiv que le président de l’Up, Bruno Amoussou la tête d’une délégation du bureau directeur du parti a répété aux militants de Pahou et Abomey-Calavi mardi 06 Avril 2021. L’objectif poursuivi par le patriarche Bruno Amoussou en initiant cette tournée de campagne électorale dans les localités d’Abomey-Calavi et de Pahou est de doper le moral des militants de l’union progressiste et de les instruire pour qu’au soir du dimanche 11 Avril prochain, la victoire du duo Talon-Talata soit sans appel et sans bavure. À Abomey-Calavi, premier point de chute, l’ambiance était bon enfant. Au cours de cette rencontre, Bruno Amoussou s’est entretenu avec les 13 comités politiques communaux UP et les 159 comités politiques d’arrondissement UP, qui, depuis le démarrage de la campagne électorale se déploient dans la commune d’Abomey -Calavi pour offrir au duo Talon-Talata le KO historique tant souhaité. Après le point sommaire des activités de campagne électorale fait par les responsables de ces comités locaux de l’union progressiste, le président Bruno Amoussou est revenu plus amplement dans son intervention sur les stratégies à mettre en œuvre pour faire carton plein dans Abomey calavi qui du reste, demeure un véritable vivier électoral à ne pas perdre. À Pahou dernière étape de la journée du 06 Avril, l’engouement aura été le même. Le leader du parti Union progressiste, Bruno Amoussou a dopé le moral et galvanisé les militants UP. Il a exhorté les siens à ne pas lâcher prise mais plutôt à aller jusqu’au bout de la victoire.

W. N