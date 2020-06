Burundi:Évariste Ndayishimiye prête serment et prend la tête de l’Etat

C’est au stade de Gitega que le nouveau président burundais a prêté serment à la mi-journée, conformément à l’article 107 de la Constitution, debout, le drapeau national et celui de l’unité nationale dans la main gauche, la droite levée. Le dixième président du Burundi entame ce jeudi 18 juin un mandat de sept ans.

Le président élu, vêtu d’un costume noir, est entré dans le stade, entouré de sa garde présidentielle. « Devant Dieu le tout-Puissant, devant le peuple burundais, seul détenteur de la souveraineté nationale, moi Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, je jure fidélité à la Charte de l’Unité nationale, à la Constitution de la République du Burundi, et à la loi », a déclaré le chef de l’État en prêtant serment dans le stade Ingoma de Gitega, la capitale administrative du pays, précédé par les tambours du Burundi. Le stade était archicomble, rempli petit à petit depuis le matin par des milliers de Burundais. Cette cérémonie s’est tenue dans un contexte particulier en raison de la situation sanitaire liée à l’épidémie de nouveau coronavirus, qui a empêché tout chef d’État étranger d’y assister. Les autorités avaient demandé au public de se présenter assez tôt pour se plier aux mesures sanitaires mises en place, comme le lavage des mains et la prise de température. Mais la distance de sécurité, fixée à 70 cm entre les personnes, était loin d’être respectée. Et à part quelques officiels, dont les représentants des 19 provinces du Burundi, quasiment personne ne portait de masque. Évariste Ndayishimiye lui-même avait le visage découvert.

Évariste Ndayishimiye agenouillé sur le tapis rouge

La cérémonie avait débuté par les prières des représentants des églises catholique, anglicane et musulmane au Burundi. Et lorsqu’est venue pour le président l’heure d’aller prêter serment, il a d’abord commencé par s’avancer dans le stade, et c’est la première fois que cela arrive, il s’est agenouillé sur le tapis rouge. Plusieurs dignitaires des églises catholique, évangéliste et musulmane du Burundi se sont placés autour de lui et l’un d’eux, monseigneur Simon Ntamwana, évêque de l’église catholique, a prié pour lui. Ce n’est pas anodin, car Mgr Simon Ntamwana est considéré comme une des figures qui s’était opposée au troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. Il a demandé à Dieu de donner au nouveau président du Burundi la force de ramener la paix dans le pays, de ramener les réfugiés et les intellectuels du Burundi en exil, et de faire respecter les droits de l’homme ou encore mettre fin à l’isolement du pays avec la communauté internationale. Elu à la présidentielle du 20 mai, il devait initialement prendre ses fonctions le 20 août, à la fin du mandat de Pierre Nkurunziza. Le décès subit de ce dernier le 8 juin, à l’âge de 55 ans après 15 années au pouvoir, officiellement d’un arrêt cardiaque, a changé la donne.

«Poursuivre l’oeuvre» de Pierre Nkurunziza

Pour éviter une période d’incertitude qui aurait pu déstabiliser le Burundi, dont l’histoire est jalonnée de crises politiques meurtrières et d’une longue guerre civile (300 000 morts entre 1993 et 2006), le parti au pouvoir, le Cndd-Fdd, a décidé d’accélérer la transition. La Cour constitutionnelle, acquise à l’exécutif, a donc ordonné que Évariste Ndayishimiye débute son mandat de sept ans le plus tôt possible, sans période d’intérim. A la mort de Pierre Nkurunziza, qui l’avait présenté comme son « héritier », le général Ndayishimiye s’est engagé à « poursuivre son oeuvre ». Le discours prononcé par Évariste Ndayishimiye ce jeudi s’inscrit très fortement dans la continuité de la présidence Nkurunziza, en rendant un hommage très appuyé à son prédécesseur. Le nouveau président du Burundi a aussi lancé un appel aux réfugiés pour qu’ils rentrent en leur disant « rentrez si vous voulez et nous sommes ici à vous écouter ».

Qui est Evariste Ndayishimiye ?

Le général de l’armée, âgé de 52 ans, est considéré comme un homme « humble » et « religieux ». Il fait partie des généraux les plus influents depuis 2005, lorsque son ami proche et collègue de rébellion, Pierre Nkurunziza, a pris le pouvoir. Le général Ndayishimiye, communément appelé « Neva », était étudiant en droit à l’université du Burundi lorsque la guerre civile a éclaté en 1993 à la suite de l’assassinat du président Melchior Ndadaye. Comme son prédécesseur M. Nkurunziza, le général Ndayishimiye a survécu en 1995 à une attaque contre des étudiants hutus sur son campus de Bujumbura, alors la capitale. Il a ensuite fui le pays et a rejoint la force rebelle qui a été formée pour combattre le gouvernement dirigé par les Tutsis de l’époque. Le Général Ndayishimiye a travaillé en étroite collaboration avec Pierre Nkurunziza lors des pourparlers de paix d’Arusha entre le gouvernement et les rebelles du Fdd. Suite à l’accord de paix de 2003 qui a vu les rebelles du Fdd partager le pouvoir avec le gouvernement, le général Ndayishimiye a remplacé le chef de l’armée du Burundi de l’époque. En 2006, il a été nommé ministre de l’intérieur, avant de devenir conseiller militaire du président, puis secrétaire général du Cndd-Fdd, le parti au pouvoir. Gen Ndayishimiye, père de six enfants, est connu comme un catholique romain pratiquant, et comme son prédécesseur, il souligne le rôle de Dieu en politique. Son prédécesseur a été accusé d’avoir présidé un gouvernement qui a commis de graves violations des droits de l’homme et une répression contre l’opposition, les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme. Le Burundi est également confronté au Coronavirus, qui a été minimisé par son prédécesseur.

