Côte d’Ivoire: Alassane Ouattara un politicien chevronné ou un manipulateur VIP ?

Alassane Ouattara dans son discours à la nation a remercié les ivoiriens de l’avoir élu et a indiqué qu’il gouvernera pour tous les ivoiriens.

« Je continuerai d’être le Président de tous les Ivoiriens ; je continuerai de maintenir la paix et de poursuivre l’œuvre de cohésion sociale et de réconciliation », a indiqué le président Alassane Ouattara après avoir été déclaré vainqueur de l’élection présidentielle par le Conseil constitutionnel de Côte d’Ivoire lundi. « Je sais qu’ensemble, dans l’Union, la Discipline et le Travail, nous parviendrons à bâtir une Côte d’Ivoire plus solidaire, une Côte d’Ivoire Meilleure », a indiqué le président.

Ce discours du président Alassane Ouattara intervient alors que le pays est en proie à une crise politique qui fait des morts dans le pays. Le président a appelé à la paix et a assuré de sa disponibilité pour rencontrer le leader de l’opposition Henri Konan Bédié pour un « dialogue franc et sincère ». Cependant, une question reste posée. Depuis son arrivé au pouvoir pour la première fois en 2011, Alassane Ouattara a fait la promesse de construire une meilleure côte d’Ivoire et un pays réconcilié.

La promesse de la bouche clouée

Bien des années plus tard, 10 ans passés, il semble que cette Côte d’Ivoire unie et réconciliée n’est toujours qu’un rêve et une promesse dans la bouche du politique qui en fait un cheval de bataille. On peut aisément constater aujourd’hui que les plaies ouvertes depuis 2010 sont restées ouvertes et le pays déchiré l’est tout comme les politiciens. En réalité, Ouattara et ses alliés ne vendaient qu’un simulacre de paix et de réconciliation au monde car la Côte d’Ivoire n’a toujours pas pansé ses blessures.

Tant que cette formule « paix et réconciliation pour une Côte d’Ivoire meilleure » restera à l’étape de promesse de campagne, le pays ne pourra plus connaitre la paix et la tranquillité à chaque joute électorale. Le seul qui peut arrêter la saignée est bien le président Alassane Ouattara en jouant un jeu franc avec les citoyens de Côte d’Ivoire. Il faut qu’Alassane Ouattara commence à réaliser ses promesses un de ces jours pour montrer sa bonne foi afin de donner l’exemple au peuple au lieu de faire les mêmes promesses chaque fois que la situation dérape, un comportement frisant la manipulation pure du peuple.

Si cette stratégie du président a toujours fonctionné depuis environ une dizaine d’années, c’est dire que les ivoiriens sont réellement en quête de paix et de réconciliation. La Côte d’Ivoire et en pleine stagnation sociale et rien ne bouge dans le sens de cette fameuse réconciliation qui semble n’être que des promesses en l’air d’un dirigeant apeuré de faire face à ses propres démons. Ce qui se passe aujourd’hui dans ce pays est exactement ce que Ouattara lui-même a fait pour venir au pouvoir (avec l’aide des armes). Il devrait bien comprendre désormais ceux qui le font maintenant, ayant expérimenté les deux bords, pour savoir comment gérer la crise.