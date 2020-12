Cambriolage d’une des directions du Ministère de l’agriculture:Six personnes interpellées

Six personnes ont été interpellées le week-end écoulé pour le cambriolage d’une des directions du Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. L’information a été rapportée hier lundi 30 novembre 2020 par Frissons radios. Selon le média de Fidjrossè, le cambriolage a eu lieu le vendredi 27 novembre 2020 dans cette direction. 16 ordinateurs et une moto ont été emportés par les hors-la-loi. Informée, la Police républicaine a aussitôt ouvert une enquête pour retrouver les auteurs ou complices de l’acte. C’est suite à cela que le commissariat du 12ème arrondissement de Cotonou a retrouvé une partie du butin chez ces six personnes. Le reste du matériel a été retrouvé chez un receleur. Les personnes arrêtées dans le cadre du dossier seront présentées dans les tout prochains jours au procureur de la République près le Tribunal de première instance de Cotonou.

Léonce Adjévi