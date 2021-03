Campagne de la Présidentielle 2021:Le Br procède aux derniers réglages avec son candidat Talon

L’heure est aux derniers réglages entre le duo Talon-Talata et les partis politiques de la mouvance présidentielle pour une victoire au soir du 11 avril prochain. Après le Prd, l’Udbn et le Moele-Bénin le jeudi 18 mars 2021, le candidat Patrice Talon et sa colistière Mariam Chabi Talata, ont rencontré samedi, le Bloc républicain au palais des congrès de Cotonou.

Le 26 mars prochain, la campagne électorale pour le compte de la Présidentielle d’avril 2021 sera officiellement lancée par la Commission électorale nationale autonome (Céna). Du côté du Bloc républicain, tout semble fin prêt pour réaliser une belle campagne au profit de Patrice Talon et de Mariam Chabi Talata. Dans ce sens, le parti du cheval gagnant a tenu une nouvelle séance de travail, avec son duo de candidats, samedi 20 mars 2021 au palais des congrès de Cotonou. Pour la circonstance, le parti au cheval blanc cabré a réuni l’ensemble des membres de son Bureau politique élargi à ses ministres, députés, maires et coordonnateurs des circonscriptions électorales. Au cours de la rencontre, il a été essentiellement question des stratégies de la campagne électorale. Les échanges ont permis de définir les techniques d’occupation du terrain, de mobilisation des électeurs et les grands sujets à aborder avec les militants. A la fin, les participants se sont dits satisfaits de cette rencontre avec leur duo de candidats et ont promis de mouiller le maillot sur le terrain. Tout est donc prêt du côté de Abdoulaye Bio Tchané et de sa troupe pour que la campagne électorale soit une réussite totale.

Abdourhamane Touré